Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Alarm verhindert Einbruch - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen versuchten Einbrecher in ein "Lotto-Geschäft" in der Lemgoer Straße einzudringen. Die Täter hebelten an einer Tür und lösten gegen 3:45 Uhr die Alarmanlage aus. Am Tatort stellten die Beamten nur noch die Aufbruchspuren fest. Die Täter waren bereits geflohen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

