Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Motorradfahrer kommt zu Fall.

Lippe (ots)

Donnerstagabend stürzte ein Motorradfahrer auf der Hornoldendorfer Straße und verletzte sich dabei schwer. Gegen 17:50 Uhr befuhr der 51-jährige Mann die Straße mit seiner Suzuki in Richtung Remmighausen. Aus unklarer Ursache geriet er am Ausgang einer Linkskurve mit der Suzuki auf den Grünstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

