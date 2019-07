Feuerwehr Bochum

FW-BO: Großbrand in Bochum Querenburg - Flachdach einer Turnhalle der Erich-Kästern-Schule steht in Flammen

Bochum (ots)

Seit 14.40 ist die Feuerwehr Bochum in Bochum Querenburg an der Markstraße im Einsatz. Das Flachdach einer Sporthalle der Erich-Kästner-Schule steht in Flammen. Mittlerweile sind über 80 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Verletz wurde glücklicherweise niemand.

Durch den Brand kommt es zu einer Geruchsbelästigung in Querenburg, der Hustadt und Langendreer. Anwohner werden Gebete, Türen und Fenster zu schließen. Auch über die Warn-App NINA wurde eine entsprechende Warnung veröffentlicht.

Es wird weiter berichtet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell