FW-BO: Verkehrsunfall an der Annastraße

Bochum (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum über Notruf ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person an der Annastraße gemeldet. Die zuständige Innenstadtwache wurde dorthin alarmiert. Aus ungeklärten Gründen kam ein PKW von der Fahrbahn ab, berührte einen weiteren PKW und kam vor einer Hauswand auf der Seite zu liegen. Die betroffene Person konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Insgesamt wurden zwei Personen rettungsdienstlich behandelt, eine Person transportierte der Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der auf der Seite liegende PKW wurde von den Einsatzkräften gesichert, stromlos geschaltet und die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

