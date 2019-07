FW-BO: Einsatz an der Heinrich-Böll-Schule

Feuerwehr Bochum

Am heutigen Donnerstag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum über Notruf mitgeteilt, dass es im Rahmen der Bundesjugendspiel der Jahrgangsstufe 5 der Heinrich Böll Schule zu einer unklaren Verletzung zweier Schüler gekommen sei. Als der entsandte Rettungswagen an der Einsatzstelle eintraf, klagten mittlerweile sieben Kinder über Kreislaufprobleme. Da die Ursache zu diesem Zeitpunkt unklar war, forderten die Kollegen weiter Kräfte zur Unterstützung an. Im Verlauf des Einsatzes erhöhte sich die Zahl der betroffenen Kinder auf zehn. Glücklicherweise waren die Symptome bei allen Betroffenen eher leicht. Nach Behandlung durch die drei eingesetzten Notärzte, konnten fünf der Kinder den Einsatzort in Begleitung Ihrer Eltern eigenständig verlassen. Die anderen fünf Kinder wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Nach kurzer, ambulanter Behandlung konnten auch Sie wieder zurück nach Hause. Die Feuerwehr war mit insgesamt 45 Einsatzkräften, sieben Rettungswagen und zwei Krankentransportfahrzeugen vor Ort. Nach etwas über einer Stunde war der Einsatz beendet. Eine eindeutige Ursache konnte nicht ausgemacht werden, nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon ausgegangen, dass sich die Kinder bei dem schwülwarmen Wetter verausgabt haben. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich den Schulsanitätsdienst loben, die sowohl in der Erstversorgung der Verletzte, als auch beim Einweisen der Rettungskräfte vorbildlich gehandelt haben.

