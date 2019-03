Polizei Düren

POL-DN: Zahlreiche Autoscheiben eingeschlagen

Kreuzau (ots)

Am Mittwochmorgen bemerkten mehrere Anwohner der Straße Zur Marieneiche in Stockheim, dass ihre Fahrzeuge beschädigt worden waren. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen liegen vor.

An insgesamt sieben Autos, die ordnungsgemäß in den Einfahrten oder am Straßenrand parkten, waren die Seitenscheiben eingeworfen worden. Der bislang unbekannte Täter verwendete hierzu Steine, die teilweise an den Tatorten zurück blieben. Was genau er aus den Fahrzeuginnenräumen entwenden konnte, steht noch nicht fest. Allerdings verlor der Unbekannte bei seinem Streifzug durch die Straße teilweise Gegenstände, die aus den aufgebrochenen Autos stammten. An und in den Fahrzeugen, den verlorenen Gegenständen und den zum Einwerfen der Scheiben genutzten Steine konnte die Kriminalpolizei Blutspuren sichern. Offensichtlich hatte sich der Täter bei seinem kriminellen Tun verletzt, was ihn jedoch nicht an der Ausübung weiterer Diebstähle hinderte. Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Zeit zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 05:00 Uhr in der Früh.

Gegen 05:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer männlichen Person, die sich als Fußgänger an der Stockheimer Landstraße aufhielt und eine kurze Fahrtstrecke von einem Pkw mitgenommen worden war. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit schmalem Gesicht und dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine blaue Jeans. Er hatte blutverschmierte Hände, gab aber an, keine medizinische Hilfe zu benötigen. Möglicherweise handelte es sich bei dieser Person um den gesuchten Autoaufbrecher.

Hinweise auf die Person nimmt die Polizei jederzeit unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Polizei Düren

