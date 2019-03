Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter Toter

Inden (ots)

Im November vergangenen Jahres wurde im Lucherberger See die Leiche eines Mannes aufgefunden. Bisherige Ermittlungen führten bislang nicht zu seiner Identifizierung. Das Bild eines Tattoos des Unbekannten wird nun veröffentlicht in der Hoffnung, hierdurch Hinweise zu erhalten.

Am Donnerstag, den 15.11.2018, entdeckte ein Angler gegen 16:50 Uhr einen im Wasser treibenden, leblosen Körper. Feuerwehr und Polizei wurden informiert und der Leichnam konnte geborgen werden. Es handelt sich um die Leiche eines etwa 1,60 bis 1,65 m großen Mannes, die bereits einige Zeit im Wasser gelegen haben musste. Der Unbekannte war bekleidet mit einem dunkelblauen Trainingsanzug, an dessen Beinen sich außen jeweils ein mittelblauer Streifen befindet, sowie einem roten Pullover. Der Mann hat am Oberkopf eine Glatze und am Hinterkopf kurze, dunkle Haare. Auffällig sind zwei Tätowierungen an den Oberarmen, besonders das Motiv auf der Außenseite des rechten Oberarms. Hierbei handelt es sich um einen Löwenkopf sowie den Schriftzug "Leu" in schwarzer Farbe.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft? Wer kann Angaben zu der Tätowierung machen? Auch Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Zeit vor dem Auffinden des Unbekannten werden unter der Telefonnummer 02421 949-8115 entgegengenommen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu erreichen.

