POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Nach Streit verletzt

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein schrottreifer Audi und ein Sachschaden von knapp 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Überleitung der B 28 zur B 312 bei Metzingen ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahranfänger war kurz vor 20 Uhr mit seinem Audi A3 auf der B 28 von Metzingen herkommend unterwegs. An der Abschleifung wollte er von der B 28 auf die B 312 in Richtung Stuttgart wechseln. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er dabei mit seinem Wagen zu weit nach links und rutschte in eine Entwässerungsrinne. Beim Gegenlenken stellte sich der Audi quer und knallte in die Leitplanken. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Abschleifung kurzfristig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (cw)

Ostfildern (ES): Betrunkener Radfahrer gestürzt

Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zum Sonntag von seinem Fahrrad gestürzt und hat so schwere Verletzungen erlitten, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Passanten fanden den 30-Jährigen gegen 3.15 Uhr schlafend in der Waldheimstraße vor. Da er sich beim vorangegangenen Sturz Verletzungen zugezogen hatte, informierten sie den Notarzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Er stand so stark unter alkoholischer Beeinflussung, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. (ms)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagmittag in Nellingen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 33-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Neuhäuser Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 48-Jährige mit ihrem Opel Corsa verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck des Opels, dass dieser auf einen davor stehenden Ford Mondeo eines 54-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die Opel-Fahrerin und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Der VW und der Opel waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. (vr)

Neuhausen/Filder (ES): Betrunken und in Schlangenlinien unterwegs (Zeugenaufruf)

Deutlich nach Alkohol gerochen und erhebliche Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten, hatte eine 43-Jährige, die am Sonntagabend von Polizeibeamten in Neuhausen nach einer Fahndung kontrolliert wurde. Gegen 18.30 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei von Zeugen alarmiert worden, die beobachtet hatten, wie ein dunkelblauer VW Caddy in der Esslinger Straße beim Vorbeifahren einen weißen Pkw touchierte und anschließend in Richtung Autobahn weiterfuhr. Wenig später gingen weitere Anrufe ein, in denen berichtet wurde, dass der Caddy von Plieningen in Richtung Bernhausen in starken Schlangenlinien gefahren war, wobei der Gegenverkehr mehrfach zum Bremsen genötigt worden war. Im Rahmen der Fahndung konnte der Caddy in der Hölderinstraße geparkt angetroffen werden. Kurz danach kam auch die deutlich alkoholisierte 43-Jährige wieder zu ihrem Fahrzeug zurück. Ihr Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und sie musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nun nach Zeugen und Geschädigten, die durch die Fahrweise des blauen VW Caddy behindert oder gefährdet wurden, insbesondere wird der Fahrer des weißen Fahrzeugs gesucht, der in der Esslinger Straße von dem VW gestreift wurde. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Esslingen-Berkheim (ES): Fahrräder gestohlen und beschädigt

Wegen des Verdachts des Einbruchs und der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen eine noch unbekannte Anzahl von Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Gebäude der Rohräckerschule eingebrochen sind. Zwischen 16 Uhr und 11.45 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude und ließen dort drei Behindertenfahrräder mitgehen. Mit diesen Fahrrädern wurde offensichtlich im Rahmen eines Trinkgelages auf dem Ballspielplatz vor der Schule ein Rennen veranstaltet. Anschließend ließen sie die beschädigten Fahrräder auf dem völlig vermüllten Spielplatz einfach stehen. Der Schaden alleine an den Fahrrädern wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. (cw)

Kirchheim unter Teck (ES): Unfall vor roter Ampel

Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf der Dettinger Straße ereignet hat. Ein 78-jähriger VW Golf-Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der B 297 in Fahrtrichtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass die Ampel an der Zufahrt zur BAB 8 Rot zeigte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte ins Heck eines dort bereits wartenden 3er BMW eines 33-Jährigen. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde die 20-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt war an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstanden. (vr)

Filderstadt (ES): Nach Streit verletzt

In der Nacht zum Montag ist bei einem Streit in einem Wohnheim in Bonlanden ein Mann verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Bewohner und ein 36-jähriger Besucher waren aus bislang unbekanntem Grund aneinander geraten. Im Verlauf des Streits schlugen die beiden Kontrahenten gegenseitig mit einer Glasflasche aufeinander ein. Der 36-Jährige wurde hierbei am Kopf verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (jw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): B 27 nach Unfall voll gesperrt

Auf der B 27 bei Kirchentellinsfurt haben sich am frühen Montagmorgen innerhalb weniger Minuten zwei Verkehrsunfälle ereignet, die zu einer Vollsperrung in Richtung Tübingen geführt haben. Gegen 5.45 Uhr wechselte ein 44-jähriger Peugeot-Lenker aufgrund eines langsameren Fahrzeugs auf die linke Spur und übersah hierbei den Opel eines 50-Jährigen. Dieser wich nach links aus und konnte eine Kollision mit dem Peugeot verhindern. Allerdings touchierte der Opel dabei die Leitplanken, wobei an dem Pkw Blechschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstand. Nach dem Unfall geriet der Verkehr auf beiden Fahrstreifen ins Stocken, weshalb eine auf der linken Spur fahrende, 30 Jahre alte Mercedes-Lenkerin bis zum Stillstand abbremsen musste. Wohl aus Unachtsamkeit konnte ein 48-Jähriger mit seinem Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Mercedes. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In diesem Fall mussten beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in Richtung Tübingen bis 6.30 Uhr voll gesperrt. Erst gegen 7.30 Uhr waren beide Fahrstreifen wieder befahrbar. Bis dahin wurde der Verkehr einspurig an den Unfallstelle vorbeigeleitet. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Bäckerei heimgesucht

Ein bisher unbekannter Einbrecher hat in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, eine Bäckerei in der Straße Weiherrain heimgesucht. Der Täter gelangte durch das Aufhebeln einer Eingangstür in das Gebäude und nahm Bargeld in noch unbekannter Höhe an sich. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200 Euro. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. Kriminaltechniker sicherten die Spuren der Tat. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell