Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht. Gegen 7:50 Uhr beabsichtigte eine 56-jährige Frau aus Blomberg mit ihrem Skoda vom Hellweg aus nach links in die Straße Am Niederntor einzubiegen. Zu der Zeit befuhr ein 30-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Fahrrad den parallel zum Hellweg führenden Radweg in die verkehrte Richtung. Die 56-Jährige übersah den Radfahrer im Einmündungsbereich, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte in Folge dessen und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.800 Euro.

