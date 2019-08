Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Ford überschlägt sich.

Lippe (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam die 22-jährige Fahrerin eines Fords am Donnerstag auf der Sprikernheide von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Die Frau war gegen 12:45 Uhr in Richtung der Sylbacher Straße unterwegs, als sie die Gewalt über ihr Fahrzeug verlor. Der Ford geriet in den angrenzenden Straßengraben, prallte gegen ein Abflussrohr aus Beton und überschlug sich anschließend. Der Wagen blieb total zerstört auf dem Fahrzeugdach liegen. Sowohl die 22-Jährige als auch ihre 24-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Beide Frauen wurden zur ambulanten Behandlung in Kliniken gefahren. Ein auf der Rückbank in einem Kindersitz gesichertes einjähriges Kind blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell