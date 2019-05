Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallzeuge gesucht

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiwache Oggersheim sucht nach einem Unfallzeugen, der bereits am 09.05.2019 einen Verkehrsunfall mit einer anschließenden Flucht beobachtet haben soll und anschließend einen Zettel mit dem Unfallhergang an das beschädigte Fahrzeug befestigte. Demnach hätte zwischen 18 und 18.15 Uhr ein weißes Fahrzeug einen Mazda beim Rangieren am Altstadtplatz beschädigt. Auf dem Zettel ist nur der Unfallhergang vermerkt und keine Daten vom Unfallzeugen. Beim dem Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Polizei bittet den Zeugen sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

