Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Kinderfahrräder entwendet

Herford (ots)

(mmb) Den Diebstahl von drei Fahrräder meldete am Freitagvormittag (19.07.2019) eine Mutter aus der Straße Am Hang in Elverdissen. Die Kinderfahrräder waren zuvor unverschlossen vor dem Einfamilienhaus abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

