Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Flechtdorf - Großbrand auf Mülldeponie, Folgemeldung

Korbach (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 03.50 Uhr brach in der Mülldeponie in Flechtdorf ein Brand aus, der sich zu einem Großbrand in der etwa 80 mal 40 Meter großen Lagerhalle entwickelte (siehe auch Pressemeldung vom Polizeipräsidium Nordhessen vom 10.07.2019, 05:38 Uhr).

Nachdem die Löscharbeiten der Feuerwehren beendet waren, konnten die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach am Mittwochnachmittag und am Donnerstagmorgen die Brandstelle untersuchen. Danach kamen sie zu dem Ergebnis, dass eine vorsätzliche Brandstiftung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest, weitere Untersuchungen folgen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

