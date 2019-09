Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Zeitungen angezündet

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr entzündeten unbekannte Täter Zeitungspakete, welche in einer überdachten Bushaltestelle Am Markt in Lügde abgelegt waren. Sie sollten dort von den Zustellern übernommen werden. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht; an der Bushaltestelle entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell