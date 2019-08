Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche - Unfall in Vinte

Neuenkirchen b Bramsche (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 16.55 Uhr ein Unfall auf der K 102, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Die 19-Jährige befuhr mit einem Transporter den Fürstenauer Damm und bog auf die Bramscher Straße ein. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines Ford Transit, der vom einem 66-jährigen Mann gesteuert wurde. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die Fahrerin in ihrem Daimler eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 5000 Euro. An der Unfallstelle soll es einen Zeugen gegeben haben, der allerdings namentlich nicht bekannt ist. Die Polizei in Fürstenau bittet diese Person, sich unter 05901 95950 zu melden.

