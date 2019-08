Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage - Geräteschuppen ausgebrannt

Voltlage (ots)

Bei einem Feuer an der Straße Wöste brannte am Donnerstagnachmittag ein als Werkstatt und Lagerraum genutzter Garagenanbau vollständig aus. Anwohner bemerkten die Flammen gegen 15.45 Uhr und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren Voltlage und Neuenkirchen unmittelbar darauf in der Wohnsiedlung eintrafen, stand der Schuppen bereits lichterloh in Flammen. Zudem griff das Feuer auf eine angrenzende Garage über. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Anbau ausbrannte und die Garage, sowie ein darin befindlicher Pkw, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Beamten der Polizeistation Fürstenau beschlagnahmten den Brandort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

