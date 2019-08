Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190813 - 857 Frankfurt-Bockenheim: Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(ne) Insgesamt neun durch Feuer beschädigte Autos und durch Ruß beschädigte Hauswände sind die Bilanz einer offensichtlichen Brandstiftung heute Nacht in der Falkstraße.

Anwohner hatten die Feuerwehr um 3:15 Uhr alarmiert, als die ersten Pkw in Flammen standen. Insgesamt hatte das Feuer sieben Autos vollständig zerstört, zwei weitere Pkw sind durch die enorme Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch die angrenzende Hausfassaden sowie die Rolläden der Häuser sind durch die Hitze beschädigt bzw. verrußt worden. Zwei Anwohner klagten über Beschwerden aufgrund von Rauchgasen. Sie kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Möglichweise kam hierfür Brandbeschleuniger zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Wahrnehmungen hatten, die im Zusammenhang mit dem Brandgschehen stehen könnten. Hinweise nimmt das Kommissariat 15 unter der Rufnummer: 069 - 755 51599 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell