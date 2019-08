Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190812 - 855 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Heute gegen 12.40 Uhr, ereignete sich in Höhe des Anwesens Eschersheimer Landstraße 40 ein Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt waren ein 45-jähriger Frankfurter mit seinem Motorroller sowie ein 27-Jähriger aus Königstein mit seinem VW Golf in Richtung der Stadtmitte unterwegs. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der 27-Jährige seinen Pkw wenden, wobei es zum Zusammenprall mit dem Rollerfahrer kam. Dieser fiel über die Motorhaube auf die Straße und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

