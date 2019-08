Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190812 - 853 Frankfurt-Flughafen: Verkehrsunfall mit 6 Beteiligten und einem Leichtverletzten

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag kam es am Ankunftsbogen des Terminal 1 am Frankfurter Flughafen zu einem Verkehrsunfall mit sechs Beteiligten. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und hoher Sachschaden verursacht.

Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Mercedes SUV an die Einfahrtschranke 7 in der Ankunftsebene des Terminal 1. Während der Fahrer ein Parkticket zog, rutschte er ersten Ermittlungen zufolge von der Kupplung ab und betätigte zusätzlich versehentlich das Gaspedal. Sein drei Tonnen schwerer Bolide durchbrach daraufhin die Schranke und schob fünf vor ihm stehende Autos aufeinander. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich dabei leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro.

