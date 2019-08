Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190812 - 851 Frankfurt-Nordend: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 11. August 2019, gegen 03.05 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Aystettstraße abgestellten Audi ein und entwendete daraus eine Golftasche mit Schlägern. Seine Beute legte er in eine Mercedes A-Klasse und entfernte sich vom Tatort. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, war auch die A-Klasse als gestohlen gemeldet. Noch während der Anzeigenaufnahme meldete ein Anwohner aus dem Oeder Weg einen weiteren Einbruch in einen Pkw. Hier wurde die Heckscheibe eines VW-Kombi eingeschlagen und eine Tasche mit Beleuchtungsequipment entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte die A-Klasse an der Ecke Fürstenberger Straße/Justinianstraße festgestellt werden. Nachdem der Flüchtige in der Fürstenbergerstraße einen geparkten Renault Kangoo beschädigt hatte, stellte er seinen Wagen ab und flüchtete zu Fuß. Die Golftasche konnte in der Nähe sichergestellt werden. Der Täter wird beschrieben als 25-35 Jahre alt. Er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer dunklen Basecap. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass auch in der Hynspergstraße in gleicher Weise aus einem Peugeot eine Bohrmaschine und ein Akkubohrer entwendet wurden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell