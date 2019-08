Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190811 - 848 Frankfurt - Seckbach: Bedrohung mit Schusswaffe (Softair) und Besitz von Falschgeld

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend (09.08.19) kam es in Seckbach zu einer Bedrohung mit einer Maschinenpistole durch eine jungen Mann in Tarnkleidung.

Gegen 21:25 Uhr teilten zwei Jugendliche, 15 und 18 Jahre alt, über Notruf mit, soeben in der Nußgartenallee auf eine dreiköpfige Gruppe getroffen zu sein. Eine der Personen, ein junger Mann in Tarnkleidung, hätte eine Maschinenpistole auf sie gerichtet. Die verängstigten Anrufer flüchteten daraufhin in einen nahegelegenen Kleingarten und riefen die Polizei. Zuvor beobachteten sie noch, wie die dreiköpfige Gruppe ebenfalls in einem Kleingarten verschwand. Die alarmierten Streifen trafen in unmittelbarer Nähe zum beschriebenen Garten auf eine männliche Person in Tarnkleidung und nahmen sie fest. Es handelt sich dabei um einen 21-jährigen Frankfurter. In dem Kleingarten stellte die Polizei eine weibliche Person fest, die an der Bedrohung allerdings nicht beteiligt war. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gartengrundstücks stellten die Beamten insgesamt vier Softair Waffen, umfangreiches Zubehör und einen Stoffbeutel mit mehreren tausend Euro Falschgeld sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-jährige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell