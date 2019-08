Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190811 - 846 Frankfurt - Rödelheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitag (09.08.19) kam es in der Radilostraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zweijähriges Kind angefahren und schwer verletzt wurde.

Gegen 11:30 Uhr bog ein 81-jähriger Mercedesfahrer von der Kalkentalstraße nach rechts in die Radilostraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem zweijährigen Mädchen, das dabei schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand trat die Zweijährige unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Ermittlungen zum Unfallhergang in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen dauern an.

