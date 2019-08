Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190809 - 844 Frankfurt: Exhibitionistische Handlungen in S-Bahn

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag, den 08.08.2019, gegen 15:30 Uhr, übte ein bisher unbekannter Mann in einer S-Bahn der Linie 5, die sich auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Südbahnhof befand, exhibitionistische Handlungen vor einer jungen Frau aus.

Die 28-jährige Geschädigte saß zur Tatzeit in einem Vierersitz der S-Bahn, als sich der Mann auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges niederließ. Dieser öffnete seine Hose und vollzog offensichtlich exhibitionistische Handlungen. Die junge Frau stand daraufhin auf und entfernte sich von ihrem Platz. Mutmaßlich verließ der Mann die S-Bahn an der Haltestelle Lokalbahnhof.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, heller Teint, längere lockige Haare (zum Zopf gebunden). Bekleidet mit blauer Jeanshose, führte einen dunklen Turnbeutel mit sich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell