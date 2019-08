Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190809 - 842 Bundesautobahn 5: Schwerlasttransporter fährt sich fest

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen fuhr sich auf der Bundesautobahn 5 im Baustellenbereich ein Schwerlasttransporter in einer Baustelle fest. Aufgrund dessen musste die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Gegen 04:00 Uhr fuhr der Schwerlasttransporter auf der Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Kassel und wollte am Autobahnkreuz Nordwest auf die Bundesautobahn 648 in Richtung Wiesbaden fahren. Im dortigen Baustellenbereich fuhr er sich dann fest. Dies hatte eine Vollsperrung der Verbindung BAB 5 zur BAB 648 zur Folge, die gegen 09:00 Uhr aufgehoben werden konnte

