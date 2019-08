Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190809 - 840 Frankfurt-Fechenheim: 27-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Durch Polizeibeamte des 7. Polizeirevieres wurde am Freitag, den 9. August 2019, eine stationäre Kontrollstelle in der Hanauer Landstraße, in Höhe des Anwesens Nr. 344, eingerichtet. Gegen 01.45 Uhr, näherte sich ein VW Up, dessen Fahrer nicht auf die Anhaltesignale eines Beamten reagierte. Er fuhr weiter, worauf der Beamte zur Seite ausweichen musste, jedoch noch vom Außenspeigel am Arm erfasst wurde. Mit nun stark erhöhter Geschwindigkeit setzte der Fahrer des Up seine Flucht fort, die am Geländer der sogenannten "Omegabrücke" endete. Dort, noch an der Unfallstelle, konnte der 27-jährige Fahrer des Up festgenommen werden. Der alkoholisierte Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

