Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190808 - 837 Frankfurt-Gallus: Getränketransporter verliert Ladung - Kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen

Frankfurt (ots)

(ker) Heute Vormittag verlor ein Getränketransporter seine Ladung im Bereich der Mainzer Landstraße. Dadurch kam es zu temporären Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr, welche teilweise noch andauern.

Um kurz nach 11:00 Uhr bog der mit mehreren Getränkekisten beladene Lastkraftwagen samt Anhänger von der Schmidtstraße aus kommend auf die Mainzer Landstraße ein. Im Kurvenbereich verlor der Anhänger mehrere der geladenen Getränkekisten, welche auf die Fahrbahn fielen und größtenteils zu Bruch gingen. Da sich die Ladung auf der Fahrbahn verbreitete, kam es zu Beeinträchtigungen auf der Mainzer Landstraße in beiden Fahrtrichtungen. Auch die dort verkehrenden Busse konnten für die Dauer der Aufräumarbeiten nicht fahren. Die Aufräumarbeiten, insbesondere das Beseitigen der Scherben dauert zum jetzigen Zeitpunkt noch an, wodurch es noch zu Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr in diesem Bereich kommt. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Warum der Lkw seine Ladung verlor und ob dafür eine mangelnde Ladungssicherung ursächlich war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell