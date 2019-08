Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190808 - 835 Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und Landung des Rettungshubschraubers

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen kam es auf der Bundesautobahn 5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge involviert waren und drei Personen verletzt wurden. Kurzzeitig musste die BAB aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden.

Gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Kassel, in Höhe der Anschlussstelle Westhafen, ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Alle vier Verkehrsteilnehmer fuhren hintereinander, als der erste verkehrsbedingt abbremsen musste. Dem direkt dahinterfahrenden Autofahrer gelang es noch, rechtzeitig zu bremsen. Die beiden anderen jedoch fuhren hinten auf und schoben die Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Zwischenzeitlich landete der Rettungshubschrauber und die BAB wurde für diesen Zeitraum voll gesperrt. Der Hubschrauber transportierte jedoch keine verletzten Personen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

