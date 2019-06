Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec-Fahrer stürzt bei Unfall

Ahaus (ots)

Erhebliche Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Dienstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Der 58-Jährige hatte nach eigenen Angaben gegen 07.55 Uhr die Verlängerung des Falkenwegs in Richtung Ikemannstraße befahren. Hinter der Einmündung Zellerstraße kam es vermutlich zu dem Unfall, dessen genauer Hergang noch unklar ist. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

