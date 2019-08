Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190809 - 838 Frankfurt: Sicherer Schulweg - Frankfurter Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr im Einsatz

Frankfurt (ots)

(em) Nächste Woche beginnt das neue Schuljahr. Dies bedeutet, dass viele Kinder im Straßenverkehr unterwegs sein werden; zu Fuß, mit dem Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Einige werden auch mit dem Auto gebracht. Dies nimmt die Frankfurter Polizei, gemeinsam mit der Stadtpolizei, zum Anlass, auf das Thema "Sicherer Schulweg" und "Eltern-Taxis" aufmerksam zu machen.

Geschwindigkeitsmessungen, gezielte Kontrollen im Hinblick auf "Eltern-Taxis" sowie präventive Gespräche werden in der kommenden Woche durchgeführt, um die Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen. Diese präventiven Maßnahmen führt die Polizei nicht nur zu Beginn des Schuljahres, sondern ganzjährig durch.

Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr, als Erwachsene. Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten kaum oder gar nicht abschätzen. Auch Geräusche können Sie zum Teil nur schwer verorten.

Daher gilt es nicht nur Kinder zu informieren und auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen, sondern auch alle übrigen Verkehrsteilnehmer dafür zu sensibilisieren.

In den vergangenen Jahren ist in Frankfurt am Main ein Rückgang der Anzahl von Verkehrsunfällen mit Kindern zu verzeichnen (2017: 200; 2018: 181). Die Frankfurter Polizei möchte, gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, diese Zahl weiter verringern und hofft dabei auf die Mithilfe aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer; getreu dem Motto: #MehrVorsichtMehrRücksicht.

