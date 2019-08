Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190809 - 839 Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 8. August 2019, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Frankfurter mit seinem BMW die Zufahrt an der Anschlussstelle Frankfurt Ost auf die A661 in Richtung Oberursel. Dabei kam es zum Zusammenprall mit einem Sattelzug der Marke DAF, der auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der BMW nach links in die Betonleitwand geschleudert. Der 25-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und später in ein Krankenhaus verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 EUR beziffern. Die A661 musste wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde gesperrt werden.

