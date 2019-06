Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Loddin LK VG

Heringsdorf (ots)

Am 22.06.2019 gegen 14:38 Uhr kam es auf der B111, Kreuzung Strandstr. In 17459 in Loddin zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leicht verletzten Person. Die 16-jährige Radfahrerin befand sich an der Lichtzeichenanlage und überquerte diese mit ihrem Fahrrad trotz roten Signals. Der aufgrund des grünen Signals im Anfahren befindliche 54-jährige Krad-Fahrer einer Yamaha konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit der querenden Radfahrerin. Im Zuge dessen erlitt die Radfahrerin eine leichte Kopfplatzwunde und wurde mittels RTW zur medizinischen Betreuung in das Kreiskrankenhaus nach Wolgast verbracht. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Radfahrerin das Krankenhaus innerhalb der nächsten 24h wieder verlassen kann. An Fahrrad und Krad entstand Sachschaden von insgesamt 150EUR. Die weitere Ermittlung zum Unfallhergang erfolgt durch den zuständigen Verkehrsermittler des Kriminalkommissariats Außenstelle Heringsdorf.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell