Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei am Busbahnhof

Zweibrücken (ots)

Am 15.05.2019 gegen 13:10 Uhr kam es am Busbahnhof zu einer Schlägerei unter vier Jugendlichen (Geburtsjahrgänge 2003 und 2004), die auf einen Streit zurückging, der sich im Laufe des Vormittags an der Schule der vier ereignet hatte. Beteiligt an der Schlägerei war ein Brüderpaar, das sich nach dem morgendlichen Streit beim Schulfußball entweder zu der Schlägerei mit den beiden anderen Jugendlichen verabredet hatte oder ohne vorherige Verabredung am Busbahnhof wieder auf die Kontrahenten getroffen war. Dahingehend gibt es unterschiedliche mündliche Äußerungen. Bei dem Schlababtausch erlitt auf beiden Seiten je ein Schüler Verletzungen: Einer der Brüder trug einen roten Striemen am Kopf davon, ein Beteiligter auf der Gegenseite eine Platzwunde am Auge. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell