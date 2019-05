Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hornbach (ots)

Weil er am 15.05.2019 gegen 09:20 Uhr kurz vor dem Grenzübergang Hornbach bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte und bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,67 Promille erzielte, verzögerte sich die Rückkehr eines 50-jährigen französischen Staatsbürgers in sein Heimatland geraume Zeit. Nach Entnahme einer Blutprobe, Einleitung eines Strafverfahrens und Sicherstellung seines Führerscheins konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Da Unklarheit darüber bestand, ob sein Fahrzeug versichert ist, wurden auch in dieser Hinsicht weitere Ermittlungen notwendig. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

