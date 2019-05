Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 15.05.19 in der Zeit von 07.45 Uhr bis 17.15 Uhr ereignete sich in der Emil-Kömmerling-Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Geschädigte stellte seinen roten 1 er VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Gasstraße ab. Der Unfallverursacher befuhr vermutlich die Emil-Kömmerling-Straße von der Gasstraße kommend und bog nach links in die Paulstraße ab. Auf Grund des Schadensbildes dürfte der Unfallverursacher mit einem Fahrzeug, mit ausscherenden Anhänger, unterwegs gewesen sein und streifte beim Abbiegen den geparkten PKW. Dieser wurde über eine Länge von 120 cm erheblich beschädigt Es entstanden tiefe Einkerbungen im hinteren Kotflügel und der Tür der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Wer im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell