POL-ME: Wertvoller Porsche aus Tiefgarage entwendet - Ratingen - 1906111

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmittag (19. Juni 2019) einen hochwertigen Porsche 911 Targa 4S aus einer Tiefgarage an der Lintorfer Straße in Ratingen entwendet.

Am Vormittag hatte der Halter des Cabrios seinen Porsche mit offenem Verdeck in der Tiefgarage an der Lintorfer Straße abgestellt. Als er wenig später, gegen 13:30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen nicht mehr an Ort und Stelle stand und entwendet wurde. Anschließend informierte er die Polizei.

Wie die Täter in die mit einem Rolltor gesicherte Tiefgarage gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Beschädigungen konnte die Polizei am Tatort nicht feststellen. Wie die Autodiebe den mit Keyless-Go ausgestatteten, schwarzen Porsche mit Düsseldorfer Kennzeichen, aus der Tiefgarage fuhren, ist aktuell ebenfalls nicht bekannt.

Der Zeitwert des im Jahr 2014 zugelassenen Porsche 911 Targa 4S wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Der Wagen ist schwarz und hatte zwischen 50.000 und 60.000 Kilometern gelaufen.

Sofort nach zeitnaher Meldung des Fahrzeugdiebstahls veranlasste intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Fahrzeug, Fahrzeugschein und Kennzeichen des schwarzen Porsche 911 Targa 4S zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

