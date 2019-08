Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190812 - 852 Frankfurt-Preungesheim: Reifen gestohlen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 12. August 2019, gegen 00.10 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie zunächst Unbekannte in der Homburger Landstraße einen Renault Espace auf Steine stellten und die daran montierten Felgen abschraubten. Die so gestohlenen Reifen legten sie in ihren Renault Espace und flüchteten. Einer zwischenzeitlich verständigten Funkstreife gelang es, den flüchtigen Pkw noch in Tatortnähe aufzunehmen und anzuhalten. Bei den drei festgenommenen Personen handelt es sich um in Deutschland wohnsitzlose Polen im Alter von 19, 42 und 38 Jahren. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell