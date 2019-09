Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunken am Steuer unterwegs

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr wurde ein 46jähriger Salzufler mit seinem Toyota im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Straße Am Zubringer in Bad Salzuflen angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein musste er auch gleich abgeben.

