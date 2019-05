Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Terrassenmöbel einer Bäckerei in Sande entwendet - Täter entwenden fünf Tische und 20 Stühle - Abtransport muss aufgefallen sein - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

sande. In der Nacht zum Freitag, 31.05.2019 wurden aus dem Aussenbereich einer Bäckerei an der Sander Hauptstraße mehrere Terrassenmöbel (5 Tische und 20 Stühle) entwendet. Die Möbel waren mit Drahtseilen gesichert, die vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt wurden. Der Abtransport der Möbel dürfte mit einem Transporter, LKW oder größerem Anhänger erfolgt sein, so dass die Polizei Sande darum bittet, dass sich mögliche Zeugen melden.

