POL-WHV: Zwei Einbrüche in Schortens - Täter entwendeten aus einem Wertmarkenautomaten eines Kfz-Waschcenters Bargeld und brechen in eine Gärtnerei in Schortens ein

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. In der Zeit vom 29.05., 16.00 Uhr bis zum 30.05.2019, 16.00 Uhr wurde in den Technikraum des Waschcenters in der Branterei eingebrochen. Die Täter versuchten offensichtlich zunächst eine Tür aufzuhebeln. Nachdem das misslang, drangen Sie durch gewaltsame Zerstörung der Außenhaut des Raumes in diesen ein, brachen dort einen Wertmarkenautomaten auf und entwendeten Bargeld.

In der Zeit von Mittwoch, 29.05., 17.00 Uhr bis Freitag, 31.05.2019, 08.45 Uhr, wurde in eine Gärtnerei in der Branterei eingebrochen. Die Täter mussten einen Zaun überwinden, um an das Gebäude zu gelangen. Sie demontierten eine Glasscheibe des Gewächshauses und gelangten so ins Innere, wo sämtliche Räumlichkeiten betreten und teilweise durchwühlt wurden. Über erlangtes Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 um Hinweise.

