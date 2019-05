Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 18-Jähriger Fahrzeugführer missachtet in Schortens das Haltesignal der Polizei und flüchtet durch ein Wohngebiet - Joggerin mit Hund musste ausweichen - Polizei bittet darum sich zu melden

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am Donnerstagvormittag, 30.05.2019, wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 11.00 Uhr einen Pkw in Schortens kontrollieren. Der Fahrer des Pkw Audi regierte zunächst nicht auf Haltezeichen und versuchte dann im weiteren Verlauf vor der Polizei zu flüchten. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet rückwärtig des Bürgerhauses.

In einem verkehrsberuhigten Bereich in der Leinestraße musste eine Joggerin mit ihrem Hund ausweichen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Auf einem Parkplatz in der Karl-Carstens-Straße ließ der Fahrer seinen Pkw zurück und flüchtete fußläufig. Dabei konnte er jedoch durch die Beamten gestellt werden.

Bei der Überprüfung des 18-Jährigen aus Jever stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und mit 1,31 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Von dem Heranwachsenden wurde eine Butprobenentnahme erforderlich, die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie einer Straßenverkehrsgefährdung ein.

Die Polizei bittet die Joggerin, die mit ihrem mittelgroßen, hellen Hund ausweichen musste, sich unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

