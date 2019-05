Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: "Vatertagsgeschehen" in Jever und Schortens - eine angezeigte gefährliche Körperverletzung, zu der die Polizei einen grünen VW Bulli und Zeugen sucht

Wilhelmshaven (ots)

jever und schortens. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Jever wurden anlässlich des Feiertages an verschiedenen Orten Veranstaltungen durchgeführt.

Der Polizei wurden einige Schlägereien gemeldet, die sich meist als bloße alkoholbedingte Streitigkeiten entpuppten, dennoch einen hohen Kräfteaufwand der Polizei forderten. Tatsächlich wurden auch einige sogenannte einfache Körperverletzungen angezeigt, die ihre Ursachen nicht zuletzt im Alkoholkonsum der Beteiligten hatten. Eine männliche Person musste kurzfristig in Gewahrsam genommen und damit bei der Polizei in Jever untergebracht werden, da sie nicht mehr wegefähig und offensichtlich desorientiert war. Sie wurde später von der Ehefrau abgeholt.

Neben den einfachen Körperverletzungen wurde bei der Polizei auch eine gefährliche Körperverletzung angezeigt.

Nach Angaben der beiden 19 und 21- Jahre alten Opfer soll am Donnerstagabend, 30.05.2019, gegen 20.00 Uhr ein grüner VW Bulli an der Veranstaltung in der Addernhausener Straße vorgefahren sein. Aus diesem Fahrzeug sollen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere männliche Personen ausgestiegen sein, die u.a. mit Baseballschläger die beiden Opfer angegriffen haben sollen.

Noch vor Eintreffen der Polizei, hatte sich der Bulli mit den Personen entfernt. Die Opfer zeigten leichte Verletzungen an.

Da der Polizei zu dem Bulli keine weiteren Erkenntnisse vorliegen und die Umstände, insbesondere die Tathandlung noch unklar sind, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

