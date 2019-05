Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 22-Jähriger kam von der Fahrbahn in Sande ab - Unfallursache ungeklärt

Wilhelmshaven (ots)

Sande. Ein 22-Jähriger befuhr am späten Mittwochabend, 29.05.2019, um 23.00 Uhr den Sillandweg und wollte nach links in den Loppelter Weg einbiegen. In der dortigen Kurve kam er von der Fahrbahn ab und in einer Vertiefung zum Stehen. Der 22-Jährige Sander blieb unverletzt, am Pkw entstand hoher Sachschaden, die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell