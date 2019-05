Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Bockhorn - Lkw mit Anhänger und Pkw kollidieren und Fahrt endete im Vorgarten - keine Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Dienstagmittag, 28.05.2019, befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer gegen 13:35 Uhr mit seinem Gespann (Lkw und Anhänger) die Vareler Straße von der B437 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte und beabsichtigte, rechts in die Nordstraße einzubiegen. Zu diesem Zweck fuhr er einen Linksbogen und überquerte dabei die Gegenfahrbahn. Als sich der Fahrzeugführer mit dem Zugfahrzeug bereits in der Nordstraße befand, kollidierte eine 92-jährige Pkw-Fahrerin, die die Vareler Straße in Fahrtrichtung B437 befuhr, mit dem Heck des Anhängers. Sowohl am PKW als auch am Anhänger entstanden Sachschäden, der PKW der 92-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Am Donnerstagabend, 30.05.2019, kam es in der Steinhauser Straße zu einem weiteren Unfall.

Ein 68-Jähriger fuhr gegen kurz vor 20 Uhr in seinem Pkw auf der Steinhauser Straße in Fahrtrichtung Steinhausen. Kurz vor dem Erreichen der Straße "Vor der Burg" setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger nach links und lenkte sein Fahrzeug leicht in dieselbe Richtung. In diesem Moment bemerkte er den von hinten heranfahrenden Pkw in dem ein 20-Jähriger saß und der sich bereits im Überholvorgang befand. Der 68-Jährige zog mit dem Pkw wieder auf seine Fahrspur, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Überholenden kam.

Der 20-Jährige, der jedoch erst spät den Fahrrichtungsanzeiger bemerkte und die Abbiegebewegung wahrnahm, wich nach links aus und kam im Garten eines Hauses in der Steinhauser Straße zum Stehen. Die dortige Hecke wurde auf einer Länge von ca. 2-3 Metern beschädigt. Zudem wurde ein Straßennamensschild (VZ 357- Sackgasse) überfahren. Am Pkw des 20-Jährigen entstand Sachschaden im unteren Bereich der Front.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell