POL-EL: Sögel - Tatverdächtiger ermittelt

In der Nacht zum 23.März ist es auf dem Kreisverkehr an der Amtsstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dabei wurden lebensgroße Tonfiguren, eine fünfköpfige Familie samt Hund, mutwillig zerstört. Der Schaden wurde dabei auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Zerstörungen riefen innerhalb der Bevölkerung große Empörung aus. Im Rahmen von Ermittlungen hat die Polizei in Sögel nun einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermitteln können. Der junge Mann schweigt zu den Vorwürfen und lässt sich anwaltlich vertreten.

