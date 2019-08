Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

56472 Hof (ots)

In der Zeit vom 12.08.2019, 13:00 Uhr, bis 13.08.2019, 10:30 Uhr, wurden zwei PKW am Sportplatz in Hof, Tierparkstraße, beschädigt. Bisher unbekannte Täter zerschlugen unter anderem die Scheiben und zerkratzten den Lack.

Hinweise zu den Tätern werden bei der PI Hachenburg unter der Rufnummer 02662/9558-0 entgegengenommen.

