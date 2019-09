Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Unfall auf nasser Fahrbahn.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden zwei Motorradfahrer aus Lohne bei einem Unfall auf nasser Fahrbahn verletzt. Beide fuhren auf der Broser Straße in Richtung Niedermeiner Straße. Der 52-jährige Fahrer einer Harley geriet in einer Kurve ins Rutschen und stürzte die Böschung am linken Straßenrand hinab. Sein 57-jähriger Gefährte wich ihm aus und stürzte ebenfalls. Der 52-Jährige wurde mit schweren, der 57-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 19 000 Euro.

