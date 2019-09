Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Zigaretten erbeutet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich über das vergangene Wochenende hinweg gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft und stahlen Zigaretten im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen brachen die Täter eine Tür des Marktes an der Heidelbecker Straße auf und gelangten so an die Beute. Ihre Beobachtungen in dem Fall richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell