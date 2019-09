Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Maspe. Zeugen für schweren Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am heutigen Montagmittag, etwa um 11:50 Uhr, geriet ein 21-jähriger Bielefelder mit seinem Wagen auf der Ostwestfalenstraße aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Die Polizei Lippe sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Der Bielefelder war auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Steinheim unterwegs, als er zwischen den Abfahrten Wöbbel und Maspe über die Mitte der Fahrbahn in den Gegenverkehr kam. Er touchierte mit seinem weißen VW Caddy den entgegenkommenden Fiat Lieferwagen eines 65-jährigen Mannes aus Waldeck. Der VW geriet ins Schleudern und traf dabei einen ebenfalls entgegenkommenden Opel, in dem eine 55-jährige Frau aus Tespe am Steuer saß. Der 21-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Fahrer des Fiat und die Fahrerin des Opel verletzten sich leicht. Die Straße wurde für die Bergung und die Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr komplett gesperrt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold.

