POL-HA: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs - Auto umgebaut

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 08.05.2019, hielt eine Streifenwagenbesatzung einen BMW auf der Wehringhauser Straße an. Bereits von außen bemerkten die Beamten, dass mehrere technische Veränderungen an dem PKW vorgenommen wurden. In einem ersten Gespräch mit dem 28-jährigen Fahrer ergaben sich Verdachtsmomente für Drogeneinfluss. Diese bestätigten sich nach einem Test. Dem Hagener wurde wenig später eine Blutprobe entnommen. Einen gültigen Führerschein besaß der Mann nicht. Auch konnte der 28-Jährige keinen Fahrzeugschein vorzeigen. Er fiel der Polizei nicht das erste Mal negativ im Straßenverkehr auf, sondern war in Verkehrskontrollen bereits in der Vergangenheit unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit Kraftfahrzeugen aufgefallen. Seinen BMW stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

