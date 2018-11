POL-PDNW: Streit mit Freundin endet im Gefängnis

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am frühen Samstagabend gerieten ein 30-jähriger Neustadter und seine 28-jährige Lebensgefährtin in Streit. In dessen Verlauf soll die Frau mehrfach geschlagen und getreten worden sein. Bei der Überprüfung der Personalien durch die Polizei wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl auf den Mann ausgestellt war, da er in einem früheren Verfahren in der Hauptverhandlung nicht erschien. Die Frau wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht, der 30-Jährige bekam eine Freifahrt in eine Justizvollzugsanstalt.

